Рада внесла поправки в закон об олигархах

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады одобрили поправки в текст принятого 23 сентября закона об олигархах, теперь он может быть подписан спикером парламента и президентом страны. Соответствующее решение принято на заседании в среду голосами большинства парламентариев.

Как пояснял ранее представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, устранены неточности, связанные с обязательством Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заслушивать соответствующие заявления и объяснения от граждан. Кроме того, поправки касаются уточнения, что "негативные последствия применяются исключительно в отношении лиц, которые определены олигархами".

Поправки внесены в три статьи закона, без этого у спикера и президента не было бы правовых оснований его подписать. Согласно документу, решение о признании гражданина олигархом принимает СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

В начале сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила спикеру Рады Дмитрию Разумкову направить данный законопроект в Венецианскую комиссию. Они считает, что "его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина".

Позже стало известно, что Венецианская комиссия предоставит заключение после 15 декабря. Президентская партия "Слуга народа", которая составляет большинство в Раде, не стала дожидаться ее выводов.