В ДНР заявили, что Киев новыми назначениями подтверждает подготовку к боевым действиям

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Новые назначения на ключевые посты в сфере обороны на Украине свидетельствуют о том, что власти в Киеве готовятся к эскалации конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал в среду председатель комитета Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

По его словам, назначение бывшего лидера движения "Правый сектор" (запрещено в РФ) Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также готовящееся назначение министром обороны Алексея Резникова, который занимает пост министра по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины, говорят о том, что Киев "готовится к горячей фазе войны". "Продолжаются назначения одиозных личностей на руководящие посты. К примеру, назначение Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ярош показал себя и во время майдана, и во время войны, "Правый сектор" - преступная организация, которая по большей части виновна в том, что замазаны были кровью украинцы. Они спровоцировали бойню", - сказал Бердичевский Донецкому агентству новостей.

Депутат отметил, что Резников, который также исполняет обязанности главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, является "откровенным русофобом". "Большая часть украинцев, которая голосовала за [Владимира] Зеленского [на выборах президента Украины], надеялась, что он прекратит войну, как он обещал, установит мир и будут совсем другие отношения с Донбассом. Думаю, они сейчас горько разочарованы", - подытожил Бердичевский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация на линии соприкосновения по вине Киева является критической и близка к полноценным боевым действиям.

Назначение Яроша

Во вторник Ярош сообщил, что назначен советником главнокомандующего ВСУ. 5 апреля 2015 года Ярош также назначался на аналогичную должность. В 2013-2015 годах он возглавлял "Правый сектор" - правоэкстремистскую группировку, объединившую активистов ряда украинских националистических праворадикальных организаций. Ярош основал Добровольческий украинский корпус, участвовавший в боевых действиях на территории Донбасса.

В РФ Ярош подозревается в совершении военных преступлений, "Правый сектор" признан экстремистской организацией и запрещен. В марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Яроша по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ и частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации"). 5 марта 2014 года ему было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в международный розыск.

12 марта 2014 года Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Дмитрия Яроша.