Посольство Киргизии направило в МИД РФ ноту в связи с инцидентом с гражданином республики

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Посольство Киргизии в России направило ноту в Министерство иностранных дел РФ в связи с информацией о применении физической силы в Москве в отношении гражданина республики. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении диппредставительства.

Киргизские дипломаты указали на то, что во вторник в социальных сетях был распространен ролик, на котором "сотрудники российской полиции применяют физическую силу в отношении гражданина" республики.

"В результате проведенной работы посольством установлено, что инцидент произошел 2 ноября в Москве. Также установлена личность 21-летнего гражданина Кыргызской Республики, в отношении которого применялась сила сотрудниками полиции ОМВД России по Хорошевскому району Москвы, - говорится в сообщении. - Посольством направлены нота в МИД России, обращения в УСБ ГУМВД России по городу Москве, а также в Главное следственное управление Следственного комитета РФ".

В диппредставительстве выразили надежду, что российская сторона обеспечит объективное и всестороннее расследование инцидента и даст правовую оценку действиям сотрудников полиции.

Посольство принимает все необходимые меры для защиты прав и интересов гражданина Киргизии.