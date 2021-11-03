Власти Турции завели уголовные дела на 30 человек, оскорбивших Эрдогана в Twitter

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Главное управление безопасности Турции выявило 30 пользователей Twitter, которые распространяли оскорбляющие президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана публикации. Как сообщило в среду управление, против этих лиц начато уголовное делопроизводство.

Предметом разбирательства является используемый этими пользователями хештег со словом "умер" применительно к Эрдогану. Власти сочли такие публикации подпадающими под действие уголовного кодекса и направленными на оскорбление, подрыв доверия к президенту, дезинформацию и манипуляции.

Собранные следователями документы и улики направлены в судебные органы. В случае признания этих людей виновными, им грозит тюремное заключение.

Президент и его адвокаты внимательно мониторят соцсети и публичные высказывания, касающиеся главы государства. Чаще всего инициируются разбирательства против оппозиционных политиков из-за их чрезмерной критики Эрдогана или безосновательных и оскорбительных, по мнению президента, утверждений о его деятельности. Но нередки и подобные нынешнему процессы, когда власти пытаются пресечь дезинформирующие публикации в соцсетях.