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Зеленский лично представит в Раде Резникова как кандидата на должность главы Минобороны

Алексей Резников был уволен с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины на основании поданного им заявления

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова на должность министра обороны страны и сообщил, что лично представит его на заседании парламента. Об этом сказано в сопроводительных документах к проекту постановления о назначении Резникова, опубликованных на сайте парламента в среду.

"Вношу представление о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны Украины. На пленарном заседании Верховной рады буду представлять лично", - говорится в тексте.

Проект о назначении Резникова передан на рассмотрение профильного комитета Рады, затем его вынесут на общее голосование депутатов.

Ранее в среду Верховная рада уволила Резникова с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины на основании поданного им заявления. Как заявил сам Резников, в связи с этим он, скорее всего, больше не будет принимать участие в работе украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

В среду парламент Украины также утвердил увольнение главы Минобороны Андрея Тарана, министра экологии Романа Абрамовского, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, а также главы Минэкономики Алексея Любченко.

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