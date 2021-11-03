Керри заявил о надежде на скорую встречу с Эдельгериевым для обсуждения проблем климата

ГЛАЗГО, 3 ноября. /корр. ТАСС Никита Кручиненко, Юрий Михайленко/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил в среду ТАСС, что ждет встречи со специальным представителем президента РФ по климату Русланом Эдельгериевым в рамках климатической конференции ООН в Глазго.

"Я жду встречи с ним. Надеюсь, она произойдет в скором времени", - указал Керри. На уточняющий вопрос о точных сроках проведения двусторонних переговоров спецпосланник президента США не стал давать комментарии.

В свою очередь в российской делегации заявили, что форсировать встречу спецпредставителей не стоит. Сначала, по их мнению, должен быть определен круг вопросов, по которым возможно достичь сближения позиций. Представители делегации также выразили уверенность в том, что в США, несмотря на внутренние противоречия, есть силы, стремящиеся к конструктивному взаимодействию с РФ на климатическом треке.

Ранее Эдельгериев сообщил, что встретится на конференции с Керри. Он заметил, что отношения с американским коллегой находятся в хорошем рабочем состоянии.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация итоговых документов COP26.