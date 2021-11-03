В Пентагоне заявили, что мир входит в эру повышенной нестабильности

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности, в системе международных отношений теперь формируются три центра силы - Россия, Китай и США. С таким прогнозом выступил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Мы вступаем в мир с тремя полюсами [силы], когда Соединенные Штаты, Россия и Китай - все являются великими державами", - сказал американский военачальник на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом. "Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет", - подчеркнул Милли.

С его точки зрения, повышенное значение будет иметь "поддержание мира между великими державами". "Мы находимся в 76-м году мира между великими державами. И мы вступаем в период, по моему личному мнению, потенциально повышенной нестабильности и риска. И мы (США - прим. ТАСС), Россия, Китай, а также все остальные, все союзники и партнеры [Вашингтона], должны быть очень, очень осторожны <...> в плане того, как действуем друг с другом в перспективе", - предупредил глава КНШ.