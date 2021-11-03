В Пентагоне сочли маловероятным какое-либо возвращение войск США в Афганистан в будущем

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в среду, что на данном этапе он считает маловероятным какое-либо возвращение американских войск на территорию Афганистана в будущем.

"Ожидаю ли я в будущем какой-либо повторный ввод ВС на территорию Афганистана? Такие решения принимает президент <...>. Но я считаю, что на данный момент это маловероятно", - сказал он, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Думаю, когда речь идет о террористической угрозе, будь то из Афганистана или откуда-либо еще, наша общая позиция заключается в том, чтобы <...> обеспечить наличие у нас возможностей для мониторинга [ситуации] с помощью разведывательного наблюдения <...>, а потом осуществлять операции по нанесению ударов, это могут быть операции <...> изнутри страны или из-за ее пределов. <...> В дополнение к этому мы хотим продолжать работу с принимающими странами, работать со странами-партнерами и через них", - добавил Милли.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае и финишировал к началу сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул.