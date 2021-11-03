Глава МИД Армении назвал шаткой ситуацию в регионе из-за действий Азербайджана

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Ситуация на Южном Кавказе, несмотря на прекращение боевых действий, остается шаткой из-за неконструктивных действий азербайджанских властей. Как в среду сообщила пресс-служба МИД Армении, об этом в интервью французской газете Nouvelles d'Armnie заявил глава внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

"Несмотря на то, что трехстороннее заявление Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября положило конец боевым действиям, ситуация остается шаткой. Это связано с невыполнением некоторых обязательств, взятых Азербайджаном в рамках вышеупомянутого заявления, в частности, искажением определенных положений, отказом возвращать находящихся в плену военных и гражданских лиц, а также воинствующей и экспансионистской риторикой", - отметил он.

По словам Мирзояна, "Армения продолжает свои усилия по установлению стабильности в регионе". "В программе нашего правительства четко говорится о готовности внести вклад в становление эры мирного развития в регионе. Уверен, что в случае выражения соответствующей политической воли другими странами и осуществления конструктивных шагов, будут созданы все необходимые предпосылки для начала активных дискуссий по вышеуказанной повестке дня", - добавил он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.