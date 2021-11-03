СМИ: целями для ударов ВВС Израиля стали склады с оружием шиитских отрядов под Дамаском

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Самолеты израильских ВВС атаковали в среду под Дамаском склады с оружием и боеприпасами проиранских шиитских отрядов, которые воюют на стороне сирийской армии. Как передал вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, авиаударам подверглись наземные цели в столичном пригороде Закия.

Ранее представитель командования ВС Сирии сообщил, что на рассвете Израиль "нанес удар несколькими ракетами по цели в районе Закия". По его данным, был причинен "ограниченный материальный ущерб".

30 октября атаке израильских ВВС подверглись оружейные склады партии "Хезболлах" в районе Кудсия на северо-западе города. Тогда, по сведениям Al Hadath, погибли пять шиитских ополченцев. Среди сирийских военнослужащие получили ранение двое солдат.

Атака на базу в Эт-Танфе

21 октября ракетному обстрелу и ударам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглась военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Представитель американского командования в Багдаде подтвердил факт нападения на этот военный объект, уточнив, что военнослужащие США не понесли потерь и нанесен только материальный урон.

Базу в Эт-Танфе атаковали иранские беспилотники, находящиеся на вооружении шиитских формирований. Операция была проведена после того, как израильские ВВС нанесли 8 и 14 октября удары по военному аэродрому Т-4, расположенному к юго-востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска). Как передал телеканал Al Hadath, ударам подвергся расположенный там центр управления полетами иранских БПЛА, шиитские бойцы понесли потери.

Сирийский военный источник сообщил, что удары по аэродрому Т-4 наносились со стороны пограничного района Эт-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Представитель проиранских шиитских формирований заявил, что "эти нападения не останутся без ответа".