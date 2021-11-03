Директор АНБ считает, что выводы о взаимодействии России и США в киберсфере делать рано

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Заключения о результативности взаимодействия Соединенных Штатов с Россией в сфере кибербезопасности делать еще рано. Такое мнение выразил в среду глава Киберкомандования Вооруженных сил США генерал Пол Накасоне. Он одновременно занимает пост директора Агентства национальной безопасности США.

"Слишком рано судить. Вот что сказал бы я", - заявил военачальник, отвечая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института на вопрос о том, имеются ли практические результаты у взаимодействия Москвы и Вашингтона в киберсфере.

"Я бы сказал: давайте посмотрим, как будут развиваться дальше события. Имею в виду: есть взаимодействие. Оно идет в той сфере, которой я не занимаюсь. Тем не менее я бы сказал, что слишком рано делать выводы", - отметил генерал.

Проблематика киберугроз в двусторонних отношениях

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Как утверждали спецслужбы США, DarkSide может базироваться на территории России или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По свидетельству Белого дома, компания убеждена, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе средства массовой информации США приписывают атаку, совершенную на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Между тем 4 июня президент России Владимир Путин назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании.

Как уточнила 9 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, правительство США не располагает никакими свидетельствами, которые бы указывали на то, что власти России могли направлять недавние хакерские атаки на американские компьютерные сети.

Выступая 12 октября на брифинге для журналистов, представитель американской администрации высокого ранга признала, что Россия уже сделала определенные шаги в ответ на сигналы США, которые касаются преступных элементов, использующих вирусы-вымогатели. Тогда данный представитель американского правительства отметила, что Россия сделала первоначальные шаги и США ждут от нее дальнейших действий в этой сфере.

Посол России в США Анатолий Антонов в тот же день подчеркнул, что Москва отвечает на все озабоченности, которые Вашингтон передает по установленным каналам в диалоге по кибербезопасности. По словам дипломата, в результате этого взаимодействия России и Соединенных Штатов есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности.