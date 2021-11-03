Пашинян заявил, что Баку продолжает нарушать заявление по Карабаху, удерживая пленных

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Азербайджан продолжает удерживать армянских пленных, тем самым нарушая заявление лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба армянского кабмина, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон.

"Премьер-министр Пашинян отметил важность деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, недавнюю встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, а также предстоящий визит сопредседателей в регион. Пашинян подчеркнул необходимость возвращения пленных, содержащихся в Азербайджане, отметив, что Азербайджан продолжает нарушать соответствующий пункт заявления от 9 ноября 2020 года", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как говорится в сообщении армянского кабмина, Пашинян и представитель Госдепа обсудили ситуацию в регионе и на армяно-азербайджанской границе. "Премьер-министр Армении также коснулся возможностей открытия региональных коммуникаций и проведения делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном, представив четкую позицию нашей страны", - отметили в пресс-службе правительства.

Эрика Олсон заявила, что "США готова внести свой вклад в решение гуманитарных вопросов в регионе, а также во всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ". В то же время она подчеркнул заинтересованность американской стороны в постоянном содействии правительству Армении в проведении демократических реформ.