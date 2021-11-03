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Пентагон заявил, что испытание КНР гиперзвукового оружия не было переломным моментом

Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли при этом отметил, что имеет место "фундаментальное изменение характера войны"

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Недавнее испытание Китаем гиперзвукового оружия было значительным событием с точки зрения военного строительства, однако не являлось переломным моментом подобного рода. Такое мнение выразил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"Я бы сказал, что имевшее место испытание было очень значительным. Новы ли гиперзвуковые [вооружения]? Нет, не новы, они уже какое-то время разрабатываются. Так что в этом ограниченном смысле речь не идет о моменте, подобном тому, который имел место со "Спутником". Поскольку "Спутник" был в то время новинкой", - заявил Милли, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Военачальник пояснял и конкретизировал собственные высказывания на эту тему, прозвучавшие несколько дней назад в интервью информационному агентству Bloomberg. Милли тогда признал, что эти испытания КНР произвели на Вашингтон почти столь же сильное впечатление, как в свое время запуск Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли.

"Однако, я бы сказал, что природа данного конкретного испытания, если ее оценивать в общем контексте [военного строительства Пекина], <...> является частью намного более широкой картины чрезвычайно существенного военного потенциала Китая. На мой взгляд, мы становимся свидетелями одного из крупнейших сдвигов в глобальной геостратегической мощи. Такое происходит редко. И это происходит не само по себе, при <...> изменении характера войны", - подчеркнул глава КНШ. Он повторил, что имеет место "фундаментальное изменение характера войны". В последний раз такое происходило в период между Первой и Второй мировой войнами, считает Милли. Если ВС США, предупредил он, не осуществят нужные преобразования "в предстоящие 10-15-20 лет", то могут отстать от формирующейся реальности.

Кроме того, генерал утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли угроза того, что вооружения, подобные тем, испытания которых провел Китай, могут стать дестабилизирующими.

Беседуя 28 октября с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, заместитель председателя КНШ генерал Джон Хайтен утверждал, что темпы разработки гиперзвуковых вооружений в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах. Он сообщил, что за последние примерно пять лет США провели девять испытаний гиперзвуковых вооружений. Китай за этот же период "провел сотни" аналогичных испытаний, отметил Хайтен.

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