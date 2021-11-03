{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В США заявили, что фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России

Директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис отметила, что Вашингтон пока не знает, является ли это следствием принятых российскими властями мер против правонарушителей

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты фиксируют ощутимое снижение количества атак хакеров с территории России на американские объекты, однако пока не знают, является ли это следствием принятых российскими властями мер против правонарушителей. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис.

На эту тему
Кибератаки на США. Почему страна оказалась так уязвима перед хакерами?
Кибератаки на США.

"Мы видим ощутимое снижение", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока слишком рано говорить, является ли это следствием практических усилий, предпринятых Россией или руководством России. Это может быть также следствием того, что правонарушители в этой сфере просто в некотором роде залегли на дно, понимая, что в настоящий момент для них сложилась очень опасная ситуация", - добавил Инглис.

Теги
СШАРоссия
Борьба с изменениями климата
НАТО будет подсчитывать объемы выбросов парниковых газов в результате деятельности ВС
Генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, что обычно подобная статистика в отношении вооруженных сил не ведется из соображений безопасности
Читать полностью