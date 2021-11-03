Эмиссар президента США считает важной для партнерства резолюцию с РФ по киберсфере

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт считает очень важным с точки зрения сотрудничества совместный с Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о нормах поведения в киберпространстве.

"Это подчеркивает то, что где мы можем сотрудничать, мы сотрудничаем. Это очень важно", - сказал он, отвечая в среду на вопрос ТАСС о значимости документа.

Коснувшись уточняющего вопроса о перспективах взаимодействия Москвы и Вашингтона в киберсфере, Эберхардт не стал вдаваться в подробности. "Я не эксперт по киберпространству", - отметил он.

Первый комитет ГА ООН принял в среду без голосования проект российско-американской резолюции о нормах поведения в киберсфере. Документ под названием "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий" теперь будет вынесен на рассмотрение всей Генассамблеи в декабре.

Как заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при Отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, документ укрепит международный мир и безопасность в области использования информационно-телекоммуникационных технологий. По его словам, резолюция закладывает стратегическую основу для продолжения переговорного процесса.