AP: США утверждают, что Иран удерживает танкер, следовавший под флагом Вьетнама

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) с 24 октября удерживают танкер, следовавший под флагом Вьетнама. С таким утверждением выступило в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По их данным, в прошлый понедельник силы Ирана, угрожая применением оружия, захватили в Оманском заливе судно MV Sothys. ВМС США следили за развитием ситуации, однако не стали вмешиваться, поскольку судно зашло в территориальные воды Ирана, отмечает агентство.

AP, исходя из данных портала отслеживания судов MarineTraffic, указывает, что MV Sothys по состоянию на минувший вторник находилось в порту Бендер-Аббас. Причины захвата судна не известны.

Ранее в среду иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что КСИР предотвратили попытку перехватить нефтяной груз на борту танкера исламской республики со стороны ВС США в Оманском заливе. В сообщении отмечается, что американские силы остановили иранский танкер и попытались переправить находившуюся на его борту нефть на другое судно. При этом ВМС КСИР помешали им и сумели вернуть груз с нефтью иранской стороне. По информации телеканала, в операции с американской стороны принимали участие несколько боевых вертолетов и кораблей.

Это не первый инцидент между США и Ираном в районе Персидского залива. 7 октября иранский телеканал PressTV сообщил, что военно-морские силы КСИР преследовали катера США в Персидском заливе. Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, как иранские суда идут в непосредственной близости от катеров с флагами США.