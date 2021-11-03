Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

ТБИЛИСИ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует экс-лидера страны Михаила Саакашвили и больше не собирается обсуждать этот вопрос.

"Моя позиция в отношении помилования бывшего президента [Саакашвили] является четкой и неизменной - нет и никогда <...> К этому вопросу я больше никогда не вернусь", - сказала она в среду во время телеобращения к нации.

Зурабишвили также подчеркнула, что не считает Саакашвили политзаключенным. "Бывший президент не соответствует критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы. Он прибыл в страну добровольно и нелегальным путем. Целью его прибытия была дестабилизация", - сказала глава государства.

Вместе с тем она призвала Минюст считать Саакашвили "особым заключенным" и заботиться о его здоровье, чтобы ухудшение его состояния не стало поводом для спекуляций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты выступают категорически против этого и настаивают на отправке в частную клинику.