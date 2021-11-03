Языковой омбудсмен предложил сменить "русскоязычные названия" населенных пунктов Украины

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь попросил органы местного самоуправления переименовать населенные пункты с "русскоязычными названиями" в соответствии с нормами закона о госязыке. Об этом в среду сообщила его пресс-служба.

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отмечается в сообщении.

В частности, омбудсмен считает целесообразным, чтобы сменили название населенных пунктов Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и других. "Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти", - добавил уполномоченный.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики" (о декоммунизации). Он запрещает советскую символику, которая была приравнена к нацистской, предписывает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За нарушение этого закона предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения сроком до пяти лет.

При этом участники шествий и памятных мероприятий в честь украинских коллаборационистов, служивших в частях СС, не привлекаются к уголовной ответственности за использование символики этих нацистских подразделений. Бывшие пособники нацистов из дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) не только не скрывают своего прошлого, но их чествуют, провозглашают почетными гражданами городов, их именами называют улицы. В 2018 году во Львове областное управление образования организовало конкурс детских рисунков на тему деятельности дивизии. В Ивано-Франковске торжественно похоронили ветерана дивизии Михаила Мулика, на похоронах которого рядом с представителями городских властей присутствовали люди в нацистской форме со штандартами "Галичины".

В Киеве в этом году прошло шествие представителей националистических и радикальных организаций по случаю очередной годовщины формирования на Украине дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны она входила в структуру войск СС нацистской Германии, данные формирования признаны во всем мире преступными, а также запрещены по украинским законам. В марше приняли участие около 70 человек.