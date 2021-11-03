Президент Узбекистана уволил главу госинспекции за ограничение доступа к соцсетям

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил главу госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Голибшера Зияева за ограничение на территории республики доступа к Telegram и популярным соцсетям и платформам. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.

"Начальник государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности по поручению президента за ошибочные и несогласованные действия", - заявил Асадов.

Он добавил, что в связи с произошедшим будут проведены следственные действия. "По итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в происшедшем, будут применены соответствующие меры ответственности", - подчеркнул Асадов.

В пресс-службе министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций заявили, что перебои в работе социальных сетей произошли из-за "технического сбоя в устаревшем оборудовании".