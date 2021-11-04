Пентагон отверг утверждения о попытке перехвата груза иранской нефти в Оманском заливе

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США отвергло утверждения о попытке американских ВМС перехватить нефтяной груз на борту иранского танкера в Оманском заливе. Соответствующее заявление сделал в среду на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Эти утверждения абсолютно ложные и лживые. ВМС США не предпринимали каких-либо попыток что-либо перехватить", - указал Кирби. При этом он подчеркнул, что "24 октября американские ВМС засекли, что иранские силы незаконно попали на борт и захватили торговое судно в международных водах Оманского залива". "Американские силы ни в коем случае не пытались предотвратить или каким-либо образом вмешаться в эту ситуацию, мы действовали в полном соответствии с законом", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

Ранее в среду иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) предотвратили попытку перехватить нефтяной груз на борту танкера исламской республики со стороны ВС США в Оманском заливе. В сообщении отмечалось, что американские силы остановили иранский танкер и попытались переправить находившуюся на его борту нефть на другое судно. При этом ВМС КСИР помешали им и сумели вернуть груз с нефтью иранской стороне. По информации телеканала, в операции с американской стороны принимали участие несколько боевых вертолетов и кораблей.

В свою очередь агентство Associated Press​​ сообщило со ссылкой на источники в американской администрации, что силы КСИР 24 октября захватили в Оманском заливе судно MV Sothys, следовавшее под флагом Вьетнама. AP, исходя из данных портала отслеживания судов MarineTraffic, указывает, что MV Sothys по состоянию на минувший вторник находилось в иранском порту Бендер-Аббас.

Это не первый инцидент между США и Ираном в районе Персидского залива. 7 октября иранский телеканал PressTV сообщил, что военно-морские силы КСИР преследовали катера США в Персидском заливе. Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, как иранские суда идут в непосредственной близости от катеров с флагами США.