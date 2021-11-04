{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден на встрече с Эрдоганом выразил обеспокоенность США по поводу С-400

Вашингтон также четко обозначил последствия использования российских систем, отметил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, состоявшейся в минувшие выходные дни в Риме, четко заявил об обеспокоенности Вашингтона по поводу приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о предполагаемой "переброске Турцией ЗРС С-400 на авиабазу Инджирлик, где расположены силы США и НАТО". "Мы довольно четко обозначили нашу позицию по С-400 и Турции. <...> Президент Байден [в Риме] подтвердил наше партнерство в области обороны и важность Турции как партнера по НАТО, но на этой встрече президент [США] также упомянул обеспокоенность наличием у Турции российских ЗРС С-400. Мы очень четко выразили свою обеспокоенность по поводу этих систем, мы четко обозначили последствия этого <...>, в том числе в контексте [участия Анкары в программе производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35", - сказал Прайс, уйдя таким образом от ответа на вопрос журналиста.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Анкара не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил ее из своей программы производства F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон все же ввел такие санкции.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипБайден, Джо
Байден призвал республиканцев прекратить блокировать реформу избирательного права
Инициатива предусматривала расширение возможностей для регистрации избирателей, голосования по почте и досрочного голосования
Читать полностью