Байден на встрече с Эрдоганом выразил обеспокоенность США по поводу С-400

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, состоявшейся в минувшие выходные дни в Риме, четко заявил об обеспокоенности Вашингтона по поводу приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о предполагаемой "переброске Турцией ЗРС С-400 на авиабазу Инджирлик, где расположены силы США и НАТО". "Мы довольно четко обозначили нашу позицию по С-400 и Турции. <...> Президент Байден [в Риме] подтвердил наше партнерство в области обороны и важность Турции как партнера по НАТО, но на этой встрече президент [США] также упомянул обеспокоенность наличием у Турции российских ЗРС С-400. Мы очень четко выразили свою обеспокоенность по поводу этих систем, мы четко обозначили последствия этого <...>, в том числе в контексте [участия Анкары в программе производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35", - сказал Прайс, уйдя таким образом от ответа на вопрос журналиста.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Анкара не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил ее из своей программы производства F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон все же ввел такие санкции.