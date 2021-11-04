Путин и Лукашенко по видеосвязи проведут Высший госсовет Союзного государства

МОСКВА/МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг проведут заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Оно состоится в режиме видеоконференции.

Российский лидер выйдет на связь из Севастополя, где он перед этим примет участие в мероприятиях по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

Программа встречи

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на заседании планируется утвердить пакет важных интеграционных документов. Среди них - "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики.

Отраслевые программы нацелены на унификацию законодательств РФ и Белоруссии в различных областях экономики, выравнивание условий деятельности бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства. Еще одна цель - формирование и реализация общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

Документы были согласованы в сентябре на переговорах российского и белорусского лидеров в Москве, а затем одобрены на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

Кроме того, в четверг будут проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь - июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений. Как сообщали в пресс-службе Кремля, планируется также оформить решение о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам. Такая награда будет вручаться впервые.

Ожидания стран

Белорусский президент рассчитывает, что заседание Высшего госсовета 4 ноября станет решительным и серьезным шагом в продвижении интеграции двух стран.

По словам Лукашенко, стороны очень серьезно работали над союзными программами, для этого потребовалось перевернуть целый пласт законов, "чтобы к этим договоренностям приспособить внутреннее законодательство и особенно межгосударственные договоры". Белорусский лидер также надеется, что решения ВГС станут "конкретным сильным шагом", способствующим дальнейшему "успешному выстраиванию отношений" между двумя странами.

Схожую позицию по этому вопросу обозначала и Москва. По итогам переговоров в сентябре Путин отмечал, что благодаря выполнению отраслевых программ "российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства". Но важнее всего, что значительную выгоду от интеграции будут ощущать "простые граждане двух стран", подчеркивал он.

Как пояснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, союзные программы принесут пользу обоим государствам, стороны в данном случае находятся в положении "a win-win situation". "Это прикладные решения, которые сделают жизнь русских и белорусов лучше. Здесь все очень просто. Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, то, что диктует логика", - говорил представитель Кремля.

Экономический фундамент

При этом все стороны подчеркивают, что речь идет прежде всего об экономических процессах - с учетом интересов граждан и при полном сохранении суверенитета государств. Как указывал российский президент, политическая интеграция пока не стоит на повестке дня. По его оценке, сначала необходимо создать "экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке".

Как пояснял позже Песков, политическая интеграция России и Белоруссии "теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран", однако сейчас ее "никто не готовит, потому что это совсем другой уровень", к которому государства пока не готовы.

При этом Лукашенко отмечал, что Белоруссия может развивать и политическую интеграцию с Россией, но главное, чтобы "этого хотели народы". Если странам будет нужна более тесная военная, политическая или экономическая интеграция, они готовы сделать это мгновенно, как только почувствуют запрос от людей, заверял белорусский лидер.

Дальнейшая работа

Как пояснял премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, реализация некоторых союзных программ потребует внесения изменений в национальные законодательства. По его словам, после утверждения документов Высшим госсоветом эти планы могут быть детализированы.

Головченко также обращал внимание на то, что у союзных программ разные сроки исполнения. "Там есть мероприятия, которые рассчитаны и до 2027 года. Они все "разноскоростные": 2022 год, 2023-й, 2024-й, 2025-й", - отмечал белорусский пример.

Некоторые даты были определены лидерами двух стран по итогам их сентябрьской встречи. В частности, до 1 декабря 2023 года должен быть подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.

Российский премьер Михаил Мишустин уже дал поручение своему помощнику Игорю Артемьеву провести переговоры с Минском по имплементации отраслевых программ и информировать членов правительства РФ об этой работе "буквально в онлайн-режиме".

Согласование этих вопросов, как предполагается, будет продолжено и по дипломатической линии. В частности, ожидается, что министерства иностранных дел РФ и Белоруссии проведут в ноябре в Москве совместное заседание коллегий. По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, на мероприятии будут обсуждаться в том числе вопросы интеграции двух стран.

Высший Госсовет Союзного государства

Госсовет является высшим органом Союзного государства. В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов России и Белоруссии.

Среди основных задач ВГС - решение важнейших вопросов развития Союзного государства, образование его органов, назначение выборов в палату представителей союзного парламента, утверждение бюджета, утверждение международных договоров Союзного государства, ратифицированных парламентом.

Предыдущее заседание Высшего госсовета Союзного государства состоялось в июне 2018 года в Минске. По его итогам стороны подтвердили общий настрой на укрепление и расширение стратегического партнерства на основе взаимной выгоды.