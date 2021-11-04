Меркель прибыла во Францию с прощальным визитом

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Жители города Бон на востоке страны тепло встретили вечером в среду уходящую с поста канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее последнего официального визита во Францию по приглашению президента Эмманюэля Макрона. Как свидетельствуют распространенные Елисейским дворцом видеокадры, встречать Меркель вышли сотни горожан.

В администрации французского лидера рассказали, что Бон - историческая резиденция герцогов Бургундии и столица бургундских вин - был выбран местом этой заключительной встречи по личной инициативе Макрона. Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, была в минувшие 16 лет собеседницей четырех президентов Франции.

Французская сторона придала прощальному визиту германского политика характер семейной встречи, канцлера сопровождал ее супруг Иоахим Зауэр, а французский президент встречал гостей вместе со своей женой Брижит. Agence France-Presse отметило теплый характер отношений, сложившихся между лидерами двух стран. Президент Франции в июне стал первым иностранным руководителем, приглашенным в германскую столицу после снятия основных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Меркель побывала во Франции в сентябре для рабочей встречи с Макроном.

Французский лидер в последнее время неоднократно отмечал "активную роль Ангелы Меркель в отношениях двух стран", ее "выдержку" и "умение услышать собеседника". В минувшие годы отношения между Парижем и Берлином знали и кризисы, и подъемы, констатировала газета Ouest-France. В эти годы "франко-германский тандем шел вперед, отступал, совершал развороты, но постоянно демонстрировал свою жизнеспособность", отмечает издание.

Среди почестей, оказанных Францией Меркель наряду с радушным приемом, - награждение канцлера Большим крестом ордена Почетного легиона. Эта высшая степень главной французской награды, учрежденной в 1802 году первым консулом Французской Республики Наполеоном Бонапартом. Она и поныне остается во Франции знаком государственного признания особых заслуг. В 2006 году по решению президента Франции Жака Ширака кавалером Большого креста ордена Почетного легиона стал президент России Владимир Путин.