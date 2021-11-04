Конгресс США обязал Байдена предоставлять отчет о продажах Никарагуа российских вооружений

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, который обязывает администрацию президента Джо Байдена предоставлять законодателям доклад о продажах Никарагуа российских вооружений, а также обзор на предмет потенциальных санкций в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу поддержали 387 конгрессменов, 35 высказались против, четверо воздержались. Ранее ее одобрил Сенат. Теперь документ должен подписать Байден.

Законопроект "О понуждении к созданию условий для избирательной реформы в Никарагуа" (RENACER), сокращенное название которого переводится на испанский язык как "возрождение", был внесен в Конгресс весной текущего года и в августе одобрен Сенатом. Однако затем законодатели решили скорректировать инициативу и после изменений проголосовали на этой неделе за нее вновь. Доработанная версия документа предусматривает, в частности, ужесточение действующих с 2018 года ограничительных мер против ряда должностных лиц и организаций Никарагуа, расширение круга лиц, в отношении которых действуют санкции, пересмотр участия страны в соглашении о свободной торговле между США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой, а также анализ российско-никарагуанского военно-технического и иного сотрудничества.

Возможны ли санкции

"Законопроект требует увеличения объема разведывательной информации [для американских законодателей] о деятельности России в Никарагуа и проверки продаж российского вооружения в Никарагуа на предмет потенциальных санкций в соответствии с CAATSA", - рассказал председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) в связи с одобрением инициативы.

CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) - принятый в США в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот нормативно-правовой акт угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении государств, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военную технику.

7 ноября в Никарагуа пройдут всеобщие выборы, на которых граждане проголосуют за кандидатов на посты президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) и муниципальных должностных лиц, а также депутатов Центральноамериканского парламента. В выборах участвует альянс девяти политических сил во главе с "Сандинистским фронтом национального освобождения", от которого баллотируются на следующий срок президент Даниэль Ортега и вице-президент, его супруга Росарио Мурильо, а также еще шесть партий, включая одну региональную. Представители администрации США ранее неоднократно заявляли о нелегитимности предстоящих выборов из-за непроведения в Никарагуа избирательной реформы по западным стандартам, лишения регистрации нескольких политических партий и ареста полицией ряда потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции.