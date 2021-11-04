СМИ: крупнейшее бандформирование Гаити угрожает свергнуть премьер-министра

ГАВАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая вооруженная банда Гаити угрожает свержением премьер-министра Ариэля Анри в случае, если он не согласится с ее требованиями добровольно уйти в отставку. Об этом в среду сообщает агентство EFE со ссылкой на главаря формирования Джимми Шеризье.

По его словам, он готов оттеснить Анри от руководства страной даже "ценой крови". Он добавил, что его группировка якобы борется не конкретно против премьера, а "против 5% людей, удерживающих 95% богатства страны".

Требующие отставки подозревают главу кабмина в причастности к организации убийства президента Жовенеля Моиза. Обвинения основываются на информации о нескольких телефонных разговорах Анри с одним из главных подозреваемых Жозефом-Феликсом Бадьё в ночь нападения на резиденцию главы государства.

Президент карибской страны Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Сразу после убийства Моиза управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Позже он заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства "на благо страны", поскольку конфликт между политиками мог усугубить политический кризис.

20 июля пост премьер-министра занял Ариэль Анри, который был назначен Моизом 5 июля, но не успел вступить в должность до того дня, когда было совершено покушение на президента.