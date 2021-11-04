МИД Боливии отозвал посла страны в Парагвае за видео в TikTok

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Боливии решило отозвать и заменить посла республики в Парагвае из-за видеозаписи в TikTok, которую в соседней стране посчитали оскорбительной. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в среду.

"В связи с дипломатическим недоразумением, которое произошло по вине посла Марио Кронембольда Апонте в Республике Парагвай, мы сообщаем, что он был незамедлительно вызван в МИД Боливии в Ла-Пасе. После получения отчета и его оценки посол Кронембольд был отправлен в отставку", - говорится в заявлении.

Ранее нижняя палата депутатов парламента Парагвая проголосовала за признание боливийского посла персоной нон грата. Скандал разгорелся после того, как Кронембольд опубликовал в TikTok видео, в котором в шутливой манере говорит о традиционном в Парагвае напитке терере и изображает манеру речи, свойственную местным жителям.