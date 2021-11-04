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Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в середине декабря в Нур-Султане

Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в середине декабря в Нур-Султане - МИД Казахстана.

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КазахстанСирия
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