Власти Кореи будут содействовать организации поездки Папы Римского в Пхеньян

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея будет работать над созданием благоприятных условий для поездки Папы Римского Франциска в КНДР. Об этом заявил в интервью радио KBS южнокорейский министр объединения Ли Ин Ён.

"Мы будем оказывать всю необходимую поддержку. Однако вероятность такой поездки повысится, если соответствующее решение будет принято в Пхеньяне", - отметил он. По словам министра, такой визит понтифика внес бы "существенный вклад в установление мира" на Корейском полуострове.

На прошлой неделе Папа Римский Франциск на частной аудиенции принял президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. В ходе беседы особенно была подчеркнута необходимость продвижения диалога и примирения корейцев. "В этом контексте стороны разделяют общие усилия и стремления по установлению мира на Корейском полуострове в духе солидарности и братства", - говорится в заявлении службы печати Святого престола, распространенном по итогам встречи.

Южнокорейский лидер преподнес понтифику символический подарок - крест, сделанный из колючей проволоки из демилитаризованной зоны на границе с КНДР. Накануне встречи представители Сеула заявили, что поездка Папы Римского на север Корейского полуострова "послужила бы примирению" в регионе.

Три года назад - во время предыдущей аудиенции - именно Мун Чжэ Ин, как сообщалось, передал понтифику на словах приглашение посетить Пхеньян от лидера КНДР Ким Чен Ына. Святой престол разделяет мнение, что возможная поездка Папы Римского на север Корейского полуострова стала бы важным вкладом в процесс примирения и разоружения в Корее.