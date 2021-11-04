Власти Киргизии пока не готовы признать правительство талибов в Афганистане

БИШКЕК, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Киргизии на данном этапе не намерены признавать правительство талибов (запрещенное в России движение) в Афганистане. Об этом в четверг на международной конференции по афганским проблемам в Бишкеке заявил заместитель председателя Совета безопасности Киргизии Таалатбек Масадыков.

"На сегодняшний день речи о признании талибов с нашей стороны пока не идет", - сказал он.

Вместе с тем Масадыков считает необходимым продолжать переговоры с представителями "Талибана". Замглавы Совбеза Киргизии добавил, что оставлять талибов один на один с возникшими в Афганистане проблемами будет неправильно. "Их нельзя оставлять в изоляции", - подчеркнул он.

Масадыков особо отметил, что Киргизия, несмотря на испытываемые республикой экономические трудности, пытается оказывать посильную гуманитарную помощь афганскому народу.