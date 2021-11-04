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В Японии умер отец наследной принцессы и дед бывшей принцессы Мако

Тацухико Кавасима скончался в больнице в возрасте 81 года

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Отец наследной принцессы Кико и родной дедушка Мако Комуро, которая до недавнего времени была принцессой, умер в Японии. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Тацухико Кавасима умер в больнице в возрасте 81 года. Кавасима всю жизнь посвятил науке - заслуженный профессор в отставке Университета Гакусюин также имел докторскую степень Пенсильванского университета, несколько лет преподавал за границей.

19 октября он был госпитализирован, однако с каким диагнозом - не сообщается. По данным агентства, в больнице его навещала Мако с тогда еще будущим супругом, с которым они официально поженились 26 октября.

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