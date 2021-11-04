В Южной Корее зафиксирован резкий скачок заболеваемости ковидом

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Число заражений коронавирусом в Республике Корея резко выросло после праздника Хэллоуин, который с размахом отметили в стране в последний уикенд октября. Об этом сообщило в четверг национальное управление по контролю и профилактике заболеваний.

По его данным, за сутки 3 ноября в стране зарегистрированы 2 482 новых случая COVID-19. Порядка 2,5 тысяч инфицированных фиксируются два дня подряд, что примерно на тысячу больше, чем в предшествующие дни. Органы здравоохранения в этой связи не исключают дальнейшего роста заболеваемости.

Кроме того, число заболевших может увеличиться в результате смягчения с 1 ноября в стране карантинных мер. В частности, практически полностью были сняты ограничения на посещение и время работы предприятий общественного питания и учреждений культуры.

Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. Так, 3 ноября на его долю пришлись 80,1% выявленных случаев заражения. Более тысячи случаев заражения в сутки фиксируются в стране на протяжении почти четырех месяцев, с 7 июля. Среднее число заболевших за неделю с 28 октября по 3 ноября составило 2 102, превысив 2 тыс. впервые с 8 октября.

Общее число зараженных с начала пандемии составило 373,1 тыс., умерших - 2 916. Коэффициент смертности в стране составляет 0,78%. С момента начала вакцинации одной дозой препарата привиты 79,7% населения страны, 75,2% граждан вакцинированы полностью.