В германском ведомстве выступили за рост цен на топливо для достижения климатических целей

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Федерального ведомства по охране окружающей среды ФРГ Дирк Месснер полагает, что необходимо принять более решительные меры для достижения климатических целей в транспортном секторе, включая увеличение цен на топливо и отмену налоговой льготы за использование личного транспорта для поездок на работу и с работы. Такое мнение он выразил в четверг агентству DPA.

"Транспортный сектор движется в неправильном направлении, когда дело доходит до защиты климата, - отметил Месснер. - Без огромных усилий там тоже не будет ничего общего с защитой климата". В транспортном секторе, по его мнению, нужны гораздо более эффективные меры. "Даже если цены на топливо в настоящее время очень высокие, цены на бензин и дизельное топливо не говорят экологической правды", - подчеркнул глава германского ведомства.

"С точки зрения защиты климата и охраны окружающей среды имеет смысл продолжать повышать цену на углерод", - утверждал Месснер. При этом он уточнил, что это вполне возможно сделать социально приемлемым способом, в частности, "если государство будет использовать дополнительный доход от ценообразования на CO2, чтобы значительно снизить отчисления за возобновляемую энергию и в то же время продвигать экологически безопасные приводные технологии".

Транспортный сектор является единственной сферой в Германии, которая не сократила выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. "Что еще хуже: мы также явно не достигнем целей, которые мы поставили перед собой в законе о защите климата к 2030 году в транспортном секторе, если мы не внесем масштабных изменений", - резюмировал Месснер. В этом контексте предлагается, например, постепенно отменить льготу на дизельное топливо с 2023 года - до сих пор дизельное топливо облагалось меньшим налогом, чем бензин.

Кроме того, с 2022 года следует постепенно отказываться от налогового субсидирования служебных автомобилей. С 2027 года следует отменить налоговую льготу за использование личного автомобиля для поездок на работу и с работы. Власти также высказались в пользу значительного расширения местного общественного транспорта, велосипедного и пешеходного движения и железнодорожного транспорта за счет дополнительного финансирования.