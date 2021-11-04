МИД Армении: открытие коммуникаций в регионе не может произойти в ущерб безопасности

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Полное открытие региональных коммуникаций в Закавказье не может произойти в ущерб безопасности, территориальной целостности и жизненно важных интересов Армении. Об этом в четверг в парламенте республики заявил заместитель министра иностранных дел Ваге Геворкян.

"Для разблокировки региональных коммуникаций важное значение имеет исполнение пунктов трехстороннего заявления от 11 января 2021 года. Эффективная реализация процесса разблокировки в регионе возможна в случае, если все участники процесса проявят конструктивную позицию и предпримут практические шаги. Открытие коммуникаций не может произойти за счет безопасности, территориальной целостности и жизненно важных интересов Армении", - сказал он.

Договоренность о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в Карабахе, достигнута на встрече лидеров трех стран 11 января в Москве. Эта встреча стала продолжением процесса урегулирования ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, где полтора месяца, начиная с 27 сентября 2020 года, шли боевые действия. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. В соответствии с ним азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.