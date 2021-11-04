Армения не приняла решения по участию в разных региональных форматах, в том числе в "3+3"

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Армения рассматривает разные предложения по созданию новых региональных форматов, в том числе и "3+3" с участием трех закавказских республик - Армении, Азербайджана и Грузии, а также России, Ирана и Турции, однако на данный момент не приняла решения. Об этом в четверг в парламенте республики заявил заместитель министра иностранных дел Ваге Геворкян.

"Есть несколько предложений по региональному сотрудничеству и "3+3" - лишь одно из них. Необходимо без предубеждений формировать общую позицию по отношению ко всем предложениям. Приоритетом является защита национальных интересов Армении. Самый важный подход, который можем отметить, заключается в том, что данные форматы не должны дублировать формат минской группы [ОБСЕ]. На данный момент рано говорить о каком-либо решении или прогрессе", - отметил он.

По словам замминистра, формат "3+3" новый и "нуждается в серьезном анализе рисков и интересов".

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив о готовности содействовать шагам для укрепления мира в регионе.