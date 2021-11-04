Белорусские военнослужащие отправились в Россию на учения "Нерушимое братство - 2021"

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Белорусский воинский контингент отправился в Россию для участия в учениях "Нерушимое братство - 2021" коллективных миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"С 8 по 12 ноября белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении "Нерушимое братство - 2021" с коллективными миротворческими силами ОДКБ. Районом проведения учения станет полигон Казанского танкового Краснознаменного училища", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, учения пройдут в два этапа, их активная фаза запланирована на 11-12 ноября. В ходе маневров будут отработаны практические умения и навыки командиров всех степеней при подготовке миротворческой операции и управлении частями и подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ. В Минске считают, что учения станут отличной возможностью для укрепления взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами, обмена опытом и выработки у личного состава высоких боевых качеств при выполнении совместных задач.