Китай сделал ЕС представление из-за визита делегации Европарламента на Тайвань

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китайские власти сделали Евросоюзу серьезное представление в связи с визитом делегации Европарламента на Тайвань. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы выражаем резкое недовольство и решительный протест в связи с данным визитом и уже сделали ЕС по этому поводу серьезное представление", - заявил он на брифинге.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что соблюдение договоренностей по тайваньскому вопросу - "политическая основа для китайско-европейских отношений". По его словам, Евросоюз должен отказаться от любых официальных контактов с Тайванем, которые Пекин рассматривает как несоблюдение принципа "Одного Китая".

"Мы настаиваем, чтобы европейская сторона исправила допущенную ошибку. Не надо посылать ошибочные сигналы тайваньским сепаратистам", - подытожил официальный представитель.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.