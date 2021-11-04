Разоблачительница Facebook Хауген выразила обеспокоенность за свою безопасность

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Бывшая сотрудница американской корпорации Facebook, с 28 октября переименованной в Meta, Фрэнсис Хауген выразила опасения по поводу собственной безопасности после переданных ею разоблачительных материалов, касающихся деятельности компании. Об этом она сообщила в четверг агентству DPA.
"Больше всего я боюсь, наверное, не Facebook. Дело в том, что существует много людей, которым сегодня выгодно то, как работает эта система", - отметила Хауген. При этом она выразила обеспокоенность относительно того, что эти люди могут распространить о ней слухи, которые радикализируют кого угодно. "Я думаю, что есть вероятность того, что кто-то может поверить в теории заговора обо мне и причинить мне вред", - продолжила бывшая сотрудница Facebook. Поэтому в Twitter уже появились негативные комментарии о ней. Хауген переживает и за свою семью.
Кроме того, экс-сотрудница Facebook выразила озабоченность планами основателя корпорации Марка Цукерберга по развитию выбранной компанией концепции "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности. "Лично меня пугает мысль о том, что я принесу еще больше микрофонов и датчиков из Facebook в наши дома и офисы и позволю им шпионить за нами, пока мы не знаем, как они используют данные", - заключила Хауген.
Facebook в последние недели переживала непростое время. В сентябре газета The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, которые Хауген передала журналисту газеты. В них речь шла, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). Для привлечения внимания продвигался или не отфильтровывался радикальный и даже экстремистский контент.
25 октября с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий. Источником вновь стали полученные журналистами внутренние документы. Как выяснилось, компания практически никак не фильтровала контент за пределами США, что вело к использованию ее соцсетей для разжигания ненависти и ксенофобских настроений, например в Эфиопии и Индии. Внутри США мониторинг тоже был значительно ослаблен после выборов президента в 2020 году.
Основатель корпорации утверждает, что все обвинения в ее адрес - клевета. Компании действительно порой приходилось принимать непростые решения в отношении контента, признал Цукерберг, однако она никогда не ставила выгоду выше здоровья пользователей.