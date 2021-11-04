Токаев поручил начать ревакцинацию казахстанцев от COVID-19

НУР-СУЛТАН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству начать кампанию по ревакцинации населения от коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента республики по итогам его выступления на совещании по развитию моногородов в Экибастузе.

"Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте, сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и главам регионов нужно приступить к кампании по ревакцинации населения", - приводит слова главы государства его пресс-служба на странице в Twitter.

Эпидемическая ситуация в стране, продолжил он, остается нестабильной - ежедневно фиксируют до 30 летальных случаев. "Все это происходит на фоне снижения темпов вакцинации. Охват населения за девять месяцев составил около 40%", - констатировал президент.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V". В конце февраля началась отгрузка в регионы этой вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике идет иммунизация отечественным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm.

В начале июня в страну поступила первая партия препарата CoronaVac производства китайской фирмы Sinovac Biotech в объеме 500 тысяч доз. Российский фонд прямых инвестиций 15 июля сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентную вакцину "Спутник лайт". В начале августа в республику поставили 1 млн доз препарата Vero Сell от Sinopharm.