МИД Армении: преждевременно говорить о картах по делимитации границ с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Переговоры по делимитации армяно-азербайджанской границы на данный момент не ведутся, поэтому преждевременно говорить о конкретных картах и документах по реализации процесса. Об этом в четверг в парламенте заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян.

"Чтобы говорить о переговорах по делимитации [границ с Азербайджаном], надо, чтобы велись переговоры по делимитации. Пока нет таких переговоров, преждевременно говорить, какими картами и документами мы руководствуемся. Когда будут переговоры, только тогда мы можем вернутся к этому вопросу", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 21 октября на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в Генштабе российской армии находятся карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период.

После перехода осенью 2020 года под контроль Баку семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. В настоящее время ситуация там остается напряженной. На данный момент из-за существующих разногласий стороны не пришли к договоренности о демаркации границы.