Алиев заявил, что Баку все еще не получил от Еревана ответа на мирные предложения

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Азербайджан до сих пор не получил ответа от Армении на предложения начать работу над мирным соглашением и демаркацией границ. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая в четверг на открытии Глобального бакинского форума "Мир после COVID-19".

"Азербайджан предложил Армении начать работу над мирным соглашением. Мы хотим говорить не о войне, а о мире. Мы предложили начать работу над демаркацией и делимитацией границ. Но, к сожалению, ответа не получено", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан проявляет максимум конструктивности. "Мы должны смотреть в будущее. Мы хотим видеть наше будущее безопасным, прогнозируемым и готовым к широкомасштабному сотрудничеству", - подчеркнул Алиев, добавив, что все зависит от позиции Еревана.

"Наша позиция предельно ясна. Мы готовы к началу мирных переговоров, подписанию мирного соглашения. Мы хотим перевернуть эту страницу и определить границы. Но, как видите, от Армении нет ответа, они хранят молчание", - сказал Алиев.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября того же года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.