ВОЗ призывает разработать глобальное соглашение в области безопасности здоровья

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны поддержать инициативу о подписании международного соглашения в области обеспечения безопасности здоровья, этот вопрос будет обсуждаться на Всемирной ассамблее здравоохранения в ноябре. Об этом заявил в четверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на Восьмом глобальном бакинском форуме "Мир после COVID-19".

Он подчеркнул, что миру необходимо усвоить уроки текущей пандемии и начать готовиться к следующей. "В этой связи мы убеждены, что настало время выработать юридически обязывающий договор или международное соглашение, которое станет основой по обеспечению глобальной безопасности здоровья. Мы рассчитываем на поддержку всех стран в разработке подобного соглашения, которое будет обсуждаться в ходе специальной сессии на Всемирной ассамблее здравоохранения в конце текущего месяца", - отметил глава ВОЗ.

Помимо этого, Аданом Гебрейесус выделил еще ряд "критически важных направлений" для работы по устройству мира после COVID-19. По его словам, глобальное здравоохранение требует больших финансовых вложений. "Нам необходимо значительное увеличение инвестиций на местах, включая вложения в оказание первичной медицинской помощи. <...> Также нам необходимо улучшить системы и средства по предотвращению, обнаружению и быстрому реагированию на вспышки с эпидемическим и пандемическим потенциалом", - указал он.

По его словам, справиться с общими угрозами, включая текущую пандемию, можно только сообща, с помощью международного многостороннего сотрудничества.

Глобальный бакинский форум проводится ежегодно с 2013 года. Одним из инициаторов создания такой международной дискуссионной площадки был Мадридский клуб, объединяющий более 80 экс-президентов и бывших премьер-министров из 56 стран. Первый форум имел статус южнокавказского, однако впоследствии, учитывая масштабность обсуждаемых на нем вопросов, носивших не только региональный характер, было принято решение назвать его глобальным. Восьмой форум должен был пройти весной 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.