Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова на пост министра обороны Украины. Такое решение принято в четверг большинством парламентариев.

На заседании Рады кандидатуру Резникова представил президент Украины Владимир Зеленский. "Сегодня для министра обороны самое главное быть в "зале славы украинских бойцов", то есть пользоваться именно среди них бесспорным уважением, высоким авторитетом, укреплять обороноспособность нашей армии, нашего войска, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц", - сказал он. Президент также поблагодарил за работу Андрея Тарана, которого Рада уволила с должности главы Минобороны в среду.

Согласно законодательству, назначенный парламентом министр, который ранее был представлен главой государства, вступает в должность сразу после голосования депутатов.

В среду Резникова освободили от должности вице-премьер-министра - министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины на основании поданного им заявления. На посту главы Минобороны он сменил Андрея Тарана, возглавлявшего ведомство с 4 марта 2020 года.

Резников с 2014 года занимал должность заместителя городского главы - секретаря Киевского городского совета, затем заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. С 5 мая 2020 года является первым заместителем главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее он отметился заявлениями, что Минские соглашения нужно пересматривать и переписывать, а переговоры Контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе. По его мнению, Минские соглашения полностью выполнить практически невозможно, но Украина не должна выходить из них в одностороннем порядке, поскольку это равносильно самоубийству.