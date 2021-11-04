СМИ: Тайвань введет в эксплуатацию 42 модернизированных истребителя F-16V

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 ноября. /ТАСС/. Тайвань осуществил модернизацию 42 истребителей F-16 A/B американского производства, повысив их до более продвинутой модели F-16V. Об этом сообщило в четверг центральное информационное агентство острова.

По его данным, церемония ввода в эксплуатацию первой такой эскадрильи состоится на авиабазе в городе Цзяи 18 ноября. Мероприятие пройдет в присутствии главы тайваньской администрации Цай Инвэнь.

В общей сложности тайваньские ВВС намерены осуществить модернизацию всего своего авиапарка из 142 устаревших самолетов F-16 A/B. Остров также заказал в США еще 66 новых истребителей F-16V общей стоимостью $8 млрд. Они будут поставлены к 2026 году.

В августе прошлого года в городе Тайчжун начал действовать центр технического обслуживания истребителей этого типа. Данный проект стал результатом сотрудничества тайваньской аэрокосмической корпорации "Ханьсян" (AIDC) с американской Lockheed Martin. Стоимость центра составила $3,7 млрд. По договоренности с американской стороной корпорация "Ханьсян" также получила разрешение на самостоятельное производство запчастей к самолетам.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает озабоченность Пекина, который подчеркивает принадлежность острова КНР и призывает Белый дом соблюдать политику "одного Китая". Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций.