КНР назвала доклад США о ее военной мощи "оправданием теории китайской угрозы"

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил в четверг, что недавно опубликованный доклад Пентагона о военной мощи и ядерном арсенале КНР следует считать "манипуляцией", совершенной с целью оправдания теории "китайской угрозы".

"Американская сторона в данном докладе пытается манипулировать [фактами] в связи с так называемой теорией китайской угрозы. Этот документ - сплошная фальсификация", - заявил он на брифинге.

По словам дипломата, Соединенные Штаты в докладе "абсолютно пренебрегают реальными фактами" и "руководствуются предрассудками". "На самом деле самый большой источник опасности для всего мира - сами же США", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Как он отметил, Пекин придерживается ненаступательной оборонной стратегии и сохраняет "минимально возможный ядерный арсенал", необходимый для обеспечения международной безопасности. "Китайское атомное оружие не угрожает ни одной стране мира", - подытожил официальный представитель МИД.

Согласно обнародованному в среду и переданному на рассмотрение Конгресса США очередному ежегодному докладу Пентагона о военной мощи Китая, он способен довести к 2030 году размер своего ядерного арсенала как минимум до 1 тыс. боезарядов. В документе уточняется, что, по мнению Минобороны Соединенных Штатов, Китай, возможно, уже создал в первоначальном виде ядерную триаду. Кроме того, в докладе утверждается, что Пекин намерен повысить уровень боевой готовности ядерных сил в мирное время.