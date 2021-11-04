МИД Белоруссии заявил о системных попытках Польши повышать напряженность на границе

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. МИД Белоруссии заявил, что Польша предпринимает системные попытки повышать напряженность на белорусско-польской границе.

"Серьезно настораживают системные попытки Варшавы беспочвенно и эпатажно повышать градус напряженности на белорусско-польской границе. Очередное заявление для СМИ о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме" снова является голословным", - говорится в заявлении пресс-службы МИД, распространенном в четверг.

В нем отмечается, что совершенно очевидно, что набор действий со стороны Польши представляет собой "обычную провокацию и системную попытку демонизировать Беларусь" с целью отвлечь внимание мирового сообщества "от своего вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, от грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы".

Белоруссия насторожена провокациями со стороны Польши, направленными на милитаризацию польского государства, говорится в заявлении.

"Настораживающим является тот факт, что провокации в отношении Беларуси имеют целью создать воинствующий климат в польском обществе, в ЕС и НАТО в целом для оправдания курса польских властей, направленного на милитаризацию страны в угоду сиюминутным внутриполитическим амбициям", - сообщили в МИД Белоруссии.

В заявлении отмечается, что фальшивые вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы явно нацелены "на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге".