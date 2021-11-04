Баку продолжает контакты по дипканалам по созданию формата "3 + 3"

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Баку продолжает по дипломатическим каналам обсуждать с партнерами создание механизма регионального сотрудничества "3 + 3" с участием трех закавказских республик - Армении, Азербайджана и Грузии, а также России, Ирана и Турции. Об этом заявил ТАСС в четверг помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Этот формат определяет направления дальнейшего сотрудничества в регионе. На данный момент по этому поводу идут контакты по дипломатическим каналам. В целом Азербайджан поддерживает этот процесс, - сказал он на полях VIII Глобального бакинского форума "Мир после COVID-19". - Мы готовы на основе этого формата продолжить наши дискуссии и создать новый механизм, платформу регионального сотрудничества".

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив о готовности содействовать шагам для укрепления мира в регионе. Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона работает с коллегами из Армении, а также рассчитывает, что и Грузия выскажет заинтересованность в создании такого механизма.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани 8 октября заявил, что Тбилиси должен быть представлен в новом переговорном формате хоть каким-то образом, несмотря на существующие разногласия с Россией. Это заявление вызвало резкую критику со стороны оппозиции.

В МИД Армении заявляли, что решения об участии в данном формате Ереван пока не принял.