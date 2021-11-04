Инаугурация Мирзиёева, второй раз избранного президентом Узбекистана, пройдет 6 ноября

ТАШКЕНТ, 4 ноября./ТАСС/. Шавкат Мирзиёев, второй раз избранный президентом Узбекистана, вступит в должность в субботу, 6 ноября. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС информированный источник.

"Инаугурация Шавката Мирзиёева, который, набрав 80,12% голосов, победил на прошедших 24 октября очередных выборах президента Узбекистана, пройдет в субботу. Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие члены верхней и нижней палат парламента и правительства республики, а также представители дипломатического корпуса", - сказал собеседник корреспондента ТАСС.

По его данным, инаугурация пройдет в новом здании Сената (верхней палаты парламента), отделка которого еще только завершается. В прошлый раз - 14 декабря 2016 года - эта церемония проходила в здании Законодательной палаты (нижней палаты парламента).

Ожидается, что на церемонии председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручит Мирзиёеву удостоверение президента. После принесения присяги ему также вручат учрежденные в октябре текущего года отличительные знаки президентской власти - нагрудный знак и штандарт.

Очередные президентские выборы, в которых приняли участие по одному представителю от пяти официально зарегистрированных в Узбекистане политических партий прошли 24 октября. Помимо Мирзиёева, выдвинутого от Либерально-демократической партии, в борьбе за высший пост в республике участвовали заместитель председателя Народно-демократической партии Максуда Варисова (получила 6,63% голосов), лидер национально-демократической партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") Алишер Кадыров (5,48%), председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов (4,14%) и глава социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Бахром Абдухалимов (3,39%).