Всебелорусское собрание может стать в Белоруссии высшим представительным органом

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Всебелорусское народное собрание после принятия новой конституции может стать высшим представительным органом Белоруссии. Об этом сообщила в четверг председатель Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Наталья Кочанова после встречи президента Александра Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта конституции.

"Планируется, что это будет высший представительный орган нашей страны. Соответственно, должны быть четко определены полномочия этого органа, кто может быть делегатом Всебелорусского народного собрания", - отметила спикер верхней палаты парламента, слова которой приводит агентство БелТА.

Кочанова добавила, что у Всебелорусского народного собрания будут "серьезные полномочия". "Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что у нас вся власть принадлежит народу и, конечно, народ должен определять ключевые моменты в истории и развитии нашей страны", - заключила она.

На фоне протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти. По словам председателя Конституционного суда и главы Конституционной комиссии Петра Миклашевича, предлагается изменить 53 статьи основного закона и добавить 14 новых.

Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Ранее Лукашенко предлагал наделить Всебелорусское народное собрание правом осуществлять общественный контроль над новым главой государства, что позволит придерживаться принципа сдержек и противовесов в новой системе политического управления. Он также предположил, что собранию можно передать функции по формированию Центризбиркома и Конституционного суда, а также наделить его правом вносить изменения в конституцию.

После публичного обсуждения проект новой конституции будет вынесен на референдум, который планируется в конце февраля 2022 года.