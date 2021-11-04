Президентская фракция в Раде требует наказать депутата Лероса за оскорбление Зеленского

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламентской фракции от партии "Слуга народа" обратились в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку поведению внефракционного депутата Гео Лероса, который в четверг с трибуны в сессионном зале озвучил оскорбления в адрес главы государства Владимира Зеленского.

"4 ноября во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес президента Украины. Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента. Требуем от регламентного комитета дать оценку и вынести решение о поведении народного депутата Гео Лероса", - говорится в заявлении фракции.

Перед голосованием по вопросу о назначении Резникова министром обороны Лерос взял слово для выступления. "Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду! Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду! Вы главный предатель в стране!" - обратился Лерос к Зеленскому. После этого спикер Рады Руслан Стефанчук отключил его микрофон, а депутат, показав Зеленскому непристойный жест, покинул трибуну.

Лерос был внештатным советником Зеленского до марта 2020 года. Президент уволил его после того, как депутат выступил против консультативного совета в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины с участием представителей республик Донбасса. Кроме того, в настоящий момент против Лероса возбуждено два уголовных дела - по статьям о покушении на обман суда и о разглашении гостайны.