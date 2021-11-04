Украина и Совет Европы договорились о начале работы над новым совместным планом действий

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Украина и Совет Европы договорились о начале работы над подготовкой нового совместного плана действий на 2023-2026 годы. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич пресс-конференции.

"Мы провели обзор выполнения плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы. Это наибольший план действий, который имеет Совет Европы в странах-членах, то есть наибольшее внимание в плане реформ и поддержки со стороны Совета Европы получает именно Украина. <...> Сегодня мы договорились о начале совместной работы над подготовкой плана действий на 2023-2026 годы", - отметил украинский министр.

В свою очередь Пейчинович-Бурич заверила, что сотрудничество с Украиной отвечает интересам Совета Европы. Она сообщила, что организация отмечает "прогресс в нынешних реформах на Украине". При этом европейский дипломат напомнила Киеву о необходимости развивать "сферу для дальнейших реформ, включая выполнение решений Европейского суда по правам человека, защиту меньшинств, прав на образование, судебную реформу и обеспечение борьбы с коррупцией. "Европа готова и далее поддерживать такие действия", - подчеркнула Пейчинович-Бурич.

В контексте конфликта в Донбассе она заявила, что Совет Европы считает очень серьезным наличие нерешенных конфликтов на Украине. "Я поддерживаю реализацию Минских соглашений и ожидаю, что будут полностью поддержаны условия перемирия и прекращения огня", - заключила генсек.